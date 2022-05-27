Çin'de sanayi şirketlerinin karı azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre nisan ayında sanayi şirketlerinin karı yüzde 8,5 düştü. Sanayi şirketlerinin karı mart ayında yüzde 10,6 artış göstermişti.

Yılın ilk 4 ayında ise sanayi şirketlerinin karı sadece yüzde 3,5 arttı. İlk 3 ayda yükseliş yüzde 8,5 olmuştu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun kıdemli uzmanlarından Zhu Hong yaptığı değerlendirmede bazı sektörlerin karantina tedbirlerinden ciddi şekilde etkilendiklerini, en çok etkilenen sektörün otomotiv imalatı olduğunu belirtti.

İmalat sektörü şirketlerinin karı nisan ayında yüzde 6,7 düştü. İlk 4 ayda imalat sektörünün karı yüzde 8,3 azaldı. İlk 3 ayda düşüş yüzde 2,1 seviyesindeydi.