Çin'de sanayi şirketlerinin karı azaldı

Ülkenin fabrikalarının zayıflayan talep, yoğunlaşan deflasyonist baskılar ve ABD ile kırılgan bir ticaret ateşkesinin devam eden yansımalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle iki aylık kazanımlar tersine çevirdi.

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Bu düşüş, uzun süredir devam eden emlak krizi ve iş dünyası güveninin azalmasıyla boğuşmaya devam eden dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde artan stresi vurguluyor. NBS İstatistikçisi Yu Weining, "yetersiz efektif talep, düşen sanayi fiyatları ve kısa vadeli dalgalanmaların" gerilemenin ana nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Ocak-Mayıs döneminde sanayi karları 2024'ün aynı dönemine kıyasla %1,1 düşerken, ilk dört aydaki %1,4'lük artışa kıyasla azaldı. Fabrika çıkış fiyatları da, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve özellikle otomobil sektöründeki iç fiyat savaşlarının etkisiyle yaklaşık iki yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Otomobil üreticileri arasındaki rekabet, hem otomobil üreticilerini hem de bayileri zorlayan yüksek indirimlere yol açtı. Bazı bayiler, kar marjlarının düştüğünü ve hatta bayilerin kapandığını gerekçe göstererek agresif fiyatlandırmaya son verilmesi çağrısında bulundu.

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Devlete ait firmaların karları %7,4 düşerken, özel ve yabancı firmalar sırasıyla %0,3 ve %3,4'lük küçük kazançlar elde etti. Perakende satışlardaki hafif toparlanmaya rağmen analistler arzın istikrara kavuşturulması ve sanayi karlılığının yeniden tesis edilmesi için daha geniş kapsamlı politika desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.