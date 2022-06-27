Çin'de sanayi şirketlerinin karı geriledi

Mayıs ayında sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 düştü. Nisan ayında kar yüzde 8,5 azalmıştı.

Ocak-mayıs döneminde ise sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 3,44 trilyon yuan oldu. İlk 4 ayda yükseliş yüzde 3,5 olmuştu.

Yılın ilk 5 ayında sanayi şirketlerinin ciroları ise yüzde 9,1 artarak 53,16 trilyon yuana çıktı.

Ocak-mayıs döneminde imalat sektörü şirketlerinin karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azaldı. İlk 4 ayda yüzde 8,3 düşüş görülmüştü.