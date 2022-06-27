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Çin'de sanayi şirketlerinin karı geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin karı nisan ayının ardından mayıs ayında da geriledi. Ancak mayıs ayında karlarda düşüş nisan ayına göre daha yavaş oldu.

27.06.2022 - 10:19 |
Çin'de sanayi şirketlerinin karı geriledi

Mayıs ayında sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 düştü. Nisan ayında kar yüzde 8,5 azalmıştı.  

Ocak-mayıs döneminde ise sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 3,44 trilyon yuan oldu. İlk 4 ayda yükseliş yüzde 3,5 olmuştu. 

Yılın ilk 5 ayında sanayi şirketlerinin ciroları ise yüzde 9,1 artarak 53,16 trilyon yuana çıktı.  

Ocak-mayıs döneminde imalat sektörü şirketlerinin karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azaldı. İlk 4 ayda yüzde 8,3 düşüş görülmüştü. 

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