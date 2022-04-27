Çin'de sanayi şirketlerinin karı yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre mart ayında sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı. Yılın ilk 2 ayında ise büyüme yüzde 5 ile sınırlı kalmıştı.

Ocak-mart döneminde sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. 2021 yılının son çeyreğine göre yüzde 3,8 geriledi.