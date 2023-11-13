'Çin'de sanayi üretimi ivme kaybedebilir'

Moody's Analytics haftalık Asya Pasifik ekonomik ön izleme raporuna göre sanayi üretiminin hem ağustos hem de eylül aylarındaki yüzde 4,5 artışın ardından ekim ayında yıllık yüzde 4 artış göstermesi bekleniyor.

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Emtia üretiminde temel güç bulunsa da imalat sanayinin endeksi geride tutacağını söyleyen uzmanlar, Çin'in ekim ayı imalat PMI'ının beklenmedik bir şekilde 50'nin altına düştüğünü hatırlatıyor.

Çin'in sanayi üretim verileri çarşamba günü yayınlanacak.