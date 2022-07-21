Çin'de ticari bankaların sorunlu kredileri düştü

Çin'de ticari bankaların sorunlu kredi oranı haziran ayı sonunda önceki 3 aya göre 0,06 puan azalarak yüzde 1,67 oldu.

Ticari bankacılık sektöründeki toplam sorunlu kredi tutarı ise ilk çeyrek sonuna göre 106 milyar yuan artarak 2,95 trilyon yuan oldu.

Haziran sonunda ticari bankaların sermaye yeterlilik oranı yüzde 14,87 olarak gerçekleşti.