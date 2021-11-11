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Çin'de üretici fiyatları rekor seviyede arttı

Çin'de üretici enflasyonu için gösterge kabul edilen imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), ekimde rekor seviyede artış gösterdi.

11.11.2021 - 07:00 | | AA
Çin'de üretici fiyatları rekor seviyede arttı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, ÜFE'de ekimde, önceki yıla göre yüzde 13,5 artış kaydedildi. Artış, büronun fiyat endeksi verilerini yayımlamaya başladığı 1996'dan bu yana en yüksek oran oldu.

Eylülde yıllık yüzde 10,7 artış kaydeden endeks yükselişini sürdürdü.

Petrol ve kömür gibi kilit enerji ve hammaddelerdeki fiyat artışı ve iç piyasadaki arz sıkıntısının yarattığı bileşik etkinin fiyatları artırdığı değerlendiriliyor.

UİB'nin kıdemli istatistikçisi Dong Licuan, özellikle uluslararası ham petrol fiyatlarındaki artışın, petrol bağlantılı yerel sanayilerde ürün fiyatlarını yükselttiğine, petrol çıkarma ve işleme sektöründe ÜFE'nin geçen aya göre yüzde 7,1 arttığına dikkat çekti.

Geçen ay kömür arzı sıkıntısının, üretici fiyatlarını kömür madenciliğinde önceki aya göre yüzde 20,1, kömür işleme sektöründe ise yüzde 12,8 artırdığına dikkat çeken Dong, inşaat malzemelerinin ise aylık yüzde 3,7, yıllık ise yüzde 17,9 artığını belirtti.

Dong, fiyatların sorgulandığı 40 sanayi kolunun 36'sının yıllık fiyat artışı bildirdiğini dile getirdi.

TÜFE yüzde 1,5 arttı

Öte yandan tüketici enflasyonu için gösterge kabul edilen Tüketici Fiyatları Endeksi ise yıllık yüzde 1,5 artış kaydetti.

Artış, endeksin 13 ayda kaydettiği en yüksek değer oldu.

Seller nedeniyle sebze fiyatlarının, petrol ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle endüstriyel tüketici ürünlerinin fiyatlarının artmasının endeksin yukarı yönlü hareketine yol açtığı tahmin ediliyor.

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