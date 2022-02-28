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Çin'de yatırımcı sayısı 200 milyonu aştı

Son yıllarda halka arzları teşvik eden ve bu konuda yeni düzenlemeler yapan Çin’de kurumların ve halkın da borsaya olan ilgisi artıyor. Çin’de yatırımcı sayısının 200 milyonu aştığı belirtildi.

28.02.2022 - 11:32 |
Çin'de yatırımcı sayısı 200 milyonu aştı

Son açıklanan rakamlara göre Çin’de menkul kıymetler piyasasındaki yatırımcı sayısı 25 Şubat itibarıyla 200 milyonu aşmış durumda. China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.'ye göre Mart 2019’da yatırımcı sayısı ilk kez 150 milyonu aşmıştı. Ocak ayında menkul kıymetler piyasası 1,32 milyondan fazla yeni yatırımcı çekti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre yeni yatırımcıların çoğunluğunu bireyler oluştururken, yeni kurumsal yatırımcıların sayısı 3 bin 700'de kaldı. Geçen ayın sonunda yeni kurulan Beijing Menkul Kıymetler Borsası'nda 4,8 milyondan fazla nitelikli hesap bulunuyor.

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