Çin'de yeni konut fiyatları düştü

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından derlenen verilere göre yeni konutlarda ortalama fiyat ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştü. Temmuz ayında fiyatlar yüzde 1,67 gerilemişti.

Ağustos ayında yeni konut fiyatlarının geçen yıla göre gerilediği kent sayısı ise temmuzdaki 22'den 21'e indi.

Yeni konutlarda ortalama fiyatlar bir önceki ay ile karşılaştırıldığında da düşmeye devam etti.