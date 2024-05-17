Çin'de yeni konut fiyatları düştü

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ortalama yeni ev fiyatları Nisan ayında Mart ayına göre %0,58 düşerek bir önceki ay kaydedilen %0,34'lük düşüşten daha fazla geriledi.

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Mart ayında 57 olan konut fiyatlarının düştüğü kent sayısının Nisan ayında 64'e yükseldiğini gösterdi. Bir yıl öncesine kıyasla ortalama konut fiyatları Nisan ayında %3,51 oranında düştü. Mart ayında fiyatlar yıllık %2,65 düşmüştü.

70 şehirden 63'ünde konut fiyatları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Mart ayında 58 kentte fiyatlar gerilemişti. Çinli yetkililerin emlak sektöründeki gerilemeyi tersine çevirmeye yönelik yeni çabalar açıklaması bekleniyor.