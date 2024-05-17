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Uzmanpara Çin'de yeni konut fiyatları düştü
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Çin'de yeni konut fiyatları düştü

Çin'in büyük şehirlerindeki yeni konut fiyatları Nisan ayında tekrar düştü.

17.05.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Çin'de yeni konut fiyatları düştü

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ortalama yeni ev fiyatları Nisan ayında Mart ayına göre %0,58 düşerek bir önceki ay kaydedilen %0,34'lük düşüşten daha fazla geriledi.

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Mart ayında 57 olan konut fiyatlarının düştüğü kent sayısının Nisan ayında 64'e yükseldiğini gösterdi. Bir yıl öncesine kıyasla ortalama konut fiyatları Nisan ayında %3,51 oranında düştü. Mart ayında fiyatlar yıllık %2,65 düşmüştü.

70 şehirden 63'ünde konut fiyatları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Mart ayında 58 kentte fiyatlar gerilemişti. Çinli yetkililerin emlak sektöründeki gerilemeyi tersine çevirmeye yönelik yeni çabalar açıklaması bekleniyor.

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