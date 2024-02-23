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Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı

Çin'in 70 büyük kentinde yeni konut fiyatları 2024 yılının başında bir yıl öncesine kıyasla daha hızlı düşerek Pekin'in uzun süredir devam eden emlak çöküşünü tersine çevirmek için karşılaştığı zorlukların altını çizdi.

23.02.2024 - 09:51 | | Foreks Haber
Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre ocak ayında ortalama yeni konut fiyatları bir önceki yıla göre %1,24 düşerek aralık ayındaki %0,89'luk düşüşten hızlandı.  

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70 büyük şehirden 53'ünde konut fiyatlarında bir önceki yıla göre düşüş görülürken, bu oran aralık ayında 48 seviyesindeydi.  

Bu arada bir önceki aya kıyasla ortalama yeni konut fiyatları ocak ayında %0,37 düşerek aralık ayındaki %0,45'lik düşüşe göre geriledi.  

56 şehir ocak ayında konut fiyatlarının aralık ayına göre düştüğünü bildirirken, bu sayı bir önceki ay 62 seviyesindeydi.

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