Çin'de yeni krediler toparlandı

Çin yönetiminin, ABD'nin gümrük vergilerinin vurduğu ekonomiyi daha güçlü mali destekle desteklemek için harekete geçmesiyle Çin'de yeni krediler Mart ayında beklenenden daha fazla toparlandı.

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The Wall Street Journal'ın Çin Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Çin'deki bankalar tarafından verilen yeni yuan kredileri Şubat ayındaki 1,01 trilyon yuan ve bir yıl önceki 3,09 trilyon yuan seviyesinden Mart ayında 3,64 trilyon yuan seviyesine yükseldi. The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler geçen ay yeni kredilerin 3 trilyon yuan olacağını tahmin ediyordu.

Banka dışı finansmanı da içeren daha geniş bir ölçüt olan toplam sosyal finansman, Şubat ayındaki 2,23 trilyon yuandan Mart ayında 5,89 trilyon yuana yükseldi. Para arzının en geniş ölçütü olan M2, Mart ayında bir önceki yıla göre %7,0 artarak Ocak ayı ile aynı hızda ve %7,1'lik genişleme yönündeki piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşti.