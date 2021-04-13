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Çin'den 1 milyar dolarlık yatırım

Polonya, 2020 yılı içinde Çin yatırımlarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en çok yöneldiği ülkelerden biri oldu.

13.04.2021 - 08:37 | | Foreks
Çin'den 1 milyar dolarlık yatırım

Polonya Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre geçen yıl Çin'in Polonya'ya  yaptığı yatırım projelerinin toplam değeri 1 milyar dolar kadar tahmin ediliyor.

Enstitü ayrıca, aynı yıl içinde Polonya'dan daha yüksek Çin yatırımının yöneldiği iki AB üyesi ülke olduğunu bunlardan birisinin yaklaşık 2 milyar dolarlık projelerle Almanya, diğerinin de yaklaşık 1 milyar dolarla Fransa olduğunu belirtiyor.

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