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Çin'den Kanada'ya gümrük vergisi tepkisi

Çin, Kanada'nın Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulama kararına sert tepki gösterdi.

03.09.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
Çin'den Kanada'ya gümrük vergisi tepkisi

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Kanada'nın Çin menşeli elektrikli araç ithalatından %100 oranında gümrük vergisi alma ve Çin'den ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulama kararını “şiddetle kınadığını” ve bu ayrımcı uygulamaya kesinlikle karşı çıktığını söyledi.

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Çinli firmaların meşru menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını vurgulayan sözcü, ilk olarak Kanada'dan kanola ithalatına anti-damping soruşturması başlatacaklarını duyurdu.

Açıklamada, Kanada'dan bazı kimyasal ürünlerin ithalatına anti damping soruşturması başlatılacağı da belirtildi.

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