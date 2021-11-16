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UzmanparaÇin'den kripto para madenciliğine karşı uyarı
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Çin'den kripto para madenciliğine karşı uyarı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kamu şirketlerini kripto para madenciliğinden çıkmaları konusunda uyardı ve hükümetin getirdiği yasağa rağmen kripto para madenciliği yapan şirketlere cezalandırıcı şekilde yüksek enerji fiyatları uygulamayı değerlendirdiklerini ifade etti.

16.11.2021 - 11:31 |
Çin'den kripto para madenciliğine karşı uyarı

Komisyonun sözcüsü Meng Wei yaptığı açıklamada, sanayi ölçeğinde Bitcoin madenciliğine ve kamu şirketlerinin bu faaliyetlere dahil olmalarına yasak getirilmesinin planlandığını vurguladı. 

Yapılan açıklamaya göre komisyon, bu konuda geçen hafta özel bir toplantı yaptı ve kamu şirketlerinin kripto para madenciliğine karışıp karışmadıklarının tespitiyle bunların temizlenmesini yerel yönetimlerden talep etti. 

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