Çin'den kripto para madenciliğine karşı uyarı

Komisyonun sözcüsü Meng Wei yaptığı açıklamada, sanayi ölçeğinde Bitcoin madenciliğine ve kamu şirketlerinin bu faaliyetlere dahil olmalarına yasak getirilmesinin planlandığını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre komisyon, bu konuda geçen hafta özel bir toplantı yaptı ve kamu şirketlerinin kripto para madenciliğine karışıp karışmadıklarının tespitiyle bunların temizlenmesini yerel yönetimlerden talep etti.