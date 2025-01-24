Çin'den yatırım ve sigorta fonlarına yeni şart

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Vu Çing, yaptığı açıklamada, borsada halk arz işlemleri yürüten yatırım fonlarının Çin ana karasındaki hisse yatırımlarını gelecek 3 yılda en az yüzde 10 artırması gerektiğini belirtti.

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Vu, özel sigorta şirketlerine de bu yıldan itibaren yıllık prim gelirlerinin yüzde 30'unu hisse senedi piyasalarına yatırım olarak aktarma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Plan sayesinde her birkaç yüz milyar yuan değerindeki uzun vadeli fonun A-sınıfı hisselere yatırılacağına dikkati çeken Vu, şunları kaydetti:

"Plan kapsamındaki tedbirlerinin uygulanması, orta ve uzun vadeli fonların sermaye ortaklıklarına aktarılmasını, yatırım ölçeğinin genişletilmesini, sermaye piyasasındaki fon arzı ve yapısının geliştirilmesini ve sermaye piyasasının toparlanmasına yönelik koşulların güçlendirilmesini sağlayacak."

ABD'de hane halkı varlıklarının yüzde 30'u hisse senedi yatırımlarına aktarılırken Çin'de bu oran yüzde 5'ten az.

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Hükümet, emeklilik ve sigorta fonlarından yapılacak aktarımlar yoluyla, orta ve uzun vadeli yatırımları artırmayı ve hisse senedi piyasalarını daha istikrarlı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.