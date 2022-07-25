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Çin'den yüzlerce şirket için yeni plan

Çin yüzlerce Çinli şirketin ABD borsalarından çıkarılmasının önüne geçmek için plan hazırlıyor.

25.07.2022 - 09:29 |
Çin'den yüzlerce şirket için yeni plan

Financial Times gazetesinin haberine göre Çin, ABD borsalarına kote yüzlerce Çinli şirketin Amerikalı regülatörler tarafından kottan çıkarılmalarının önüne geçmek için plan hazırlıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre Çin, ABD'nin halka açık şirketler için getirdiği denetim kurallarına uyum için 3 kademeli bir plan ortaya koymayı amaçlıyor.

Çin, hangi şirketlerin kottan çıkarılmalarına göz yumacağını belirlemek için şirketleri sahip oldukları verilere göre, hassas olmayan, hassas ve gizli olmak üzere 3 kategoriye ayıracak.

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