Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, doğrudan yabancı yatırımlar 2021 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 758,05 milyar yuan (117,7 milyar dolar) oldu.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting düzenlediği basın toplantısında, ocak-ağustos döneminde Çin'in finansal olmayan yurt dışı doğrudan yatırımların ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 459,11 milyar yuan olduğunu açıkladı.