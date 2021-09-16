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Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 22 arttı.

16.09.2021 - 11:06 |
Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, doğrudan yabancı yatırımlar 2021 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 758,05 milyar yuan (117,7 milyar dolar) oldu.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting düzenlediği basın toplantısında, ocak-ağustos döneminde Çin'in finansal olmayan yurt dışı doğrudan yatırımların ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 459,11 milyar yuan olduğunu açıkladı.

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