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Uzmanpara Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar düştü
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Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar düştü

Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar Mayıs ayında da düştü. Doğrudan yabancı yatırımlar 12 aydır azalıyor.

24.06.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar düştü

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre Çin Ocak-Mayıs döneminde 412,51 milyar yuan (56,81 milyar $) değerinde doğrudan yabancı yatırım çekti. Ancak doğrudan yabancı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre %28,2 oranında azaldı.

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Bu düşüş yılın ilk dört ayında kaydedilen %27,9'luk düşüşten daha fazla oldu. Doğrudan yabancı yatırımlar Haziran 2023'ten bu yana düşüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, daha geniş çaplı düşüşün esas olarak geçen yılki yüksek karşılaştırma tabanından kaynaklandığını söyledi ve yabancı yatırımın gerçek ölçeğinin hala tarihsel olarak yüksek bir seviyede olduğunu ekledi.

Bakanlık açıklamasında "Şu anda yabancı yatırımcıların beklentileri ve güveni genel olarak istikrarlı" dedi. Ticaret Bakanlığı ayrıca Çin'de yeni kurulan yabancı sermayeli firma sayısındaki artışa da dikkat çekerek bu sayının ilk beş ayda %17.4 artışla 21 bin 764'e yükseldiğini belirtti.

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