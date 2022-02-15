Çin'e yabancı sermaye girişi arttı

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak ayında hizmet sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye yıllık bazda yüzde 12,2 yükselerek 82 milyar 300 milyon yuana ulaştı. İleri teknoloji sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye yıllık bazda yüzde 26,1 artış gösterdi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre sermaye kaynaklarına bakıldığında kuşak ve yol girişimi güzergahında bulunan ülkelerden gelen sermaye yüzde 28,4 ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nden kaynaklı sermaye ise yüzde 29,1 arttı.