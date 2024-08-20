Çin'in altın ithalatı geriledi

Çinli tüketiciler, rekor fiyatlar ve süregelen ekonomik yavaşlama nedeniyle geçen ay altın alımlarını azaltmaya devam etti.

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Gümrük verilerine göre, Temmuz ayında Çin'in altın ithalatı %24 düşüşle 44,6 tona gerileyerek iki yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi.

Bu, sevkiyatların bir önceki aya göre %58 düştüğü Haziran ayındaki daha da keskin bir düşüşün ardından geldi.