Çin'in alüminyum ithalatı arttı

Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ilk çeyrekte ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,3 artışla 1,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

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Veriler alüminyumun önemli bir ham maddesi olan boksit ithalatının mart ayında %1,4 düşüşle 11,86 milyon tona gerilediğini gösterdi.

İlk çeyrekte boksit ithalatı bir önceki yıla göre %2,1 artışla 36,32 milyon ton olarak gerçekleşti.