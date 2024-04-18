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Uzmanpara Çin'in alüminyum ithalatı arttı
Haberler Uzmanpara Çin'in alüminyum ithalatı arttı

Çin'in alüminyum ithalatı arttı

Çin'in işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithalatı mart ayında %89,8 artışla 380.000 tona yükseldi.

18.04.2024 - 09:40 | | Foreks Haber
Çin'in alüminyum ithalatı arttı

Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ilk çeyrekte ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,3 artışla 1,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

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Veriler alüminyumun önemli bir ham maddesi olan boksit ithalatının mart ayında %1,4 düşüşle 11,86 milyon tona gerilediğini gösterdi.

İlk çeyrekte boksit ithalatı bir önceki yıla göre %2,1 artışla 36,32 milyon ton olarak gerçekleşti.

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