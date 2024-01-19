Çin'in aracı kurumu açığa satışı yasakladı

Bloomberg News'un haberine göre Çin'in en büyük aracı kurumu, ülke hisse senetlerinde derinleşen düşüşün ortasında ana kara piyasalarında bazı müşterileri için açığa satışı askıya aldı.

Haberin Devamı

Citic Securities Co. bireysel yatırımcılara hisse senedi ödünç vermeyi durdurdu ve düzenleyicilerin sözde pencere rehberliğinin ardından bu haftanın başlarında kurumsal müşteriler için gereklilikleri yükseltti. yatÇin hisseleri, 2023'ün ardından bu yıl düşüşlerini genişletti.