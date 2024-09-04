Çin'in büyüme görünümü düşürüldü

Çin'in ekonomik büyümesinin yakın zamanda herhangi bir canlanma belirtisi göstermesinin olası olmadığını savunan BofA, Çin için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini %5,0 seviyesinden %4,8'e, 2025 ve 2026 için tahminlerini ise %4,7'den %4,5'e düşürdü.

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BofA ekonomistleri yakın tarihli bir notta, ilk çeyrekte görülen güçlü ekonomik büyümenin son çeyreklerde zayıfladığını söyledi.