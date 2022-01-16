Çin'in büyümesi gerileyebilir

Çin’de yarın açıklanacak veriler, Ekim-Aralık döneminde büyümenin yüzde 3.6’ya gerilediğini gösterebilir. Bu, 2020’nin ikinci çeyreğinden beri en düşük büyüme rakamı olabilir.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin’in 2022’de emlak krizi ve hızla yayılan Omicron varyantı gibi karşı karşıya olduğu bazı sorunlar var. 2021’de ekonominin güçlü olduğu birkaç alandan biri olan ihracatın da bu dönemde yavaşlaması bekleniyor.

Politika yapıcılar, ekonomideki yavaşlamanın önüne geçmek için gerekli adımları atacaklarını belirtiyor. Ülke Merkez Bankası daha genişleyici adımlar atmaya hazırlanıyor. Ekonomistler agresif faiz indirimlerinden ziyade piyasaya likidite vermeyi tercih edeceklerini belirtiyor.

JP Morgan bu hafta paylaştığı bir notunda Çin’in makroekonomik ve finansal istikrarı karşısında kısa vadede en büyük tehdidin emlak piyasasındaki yavaşlama olduğunu bildirmişti.