Çin'in döviz rezervleri arttı

Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin döviz rezervlerinin Ocak ayı sonu itibarıyla 6,68 milyar dolar artarak 3 trilyon 209 milyar dolara çıktığını açıkladı.

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Veriler ayrıca PBoC'un Ocak ayında altın varlıklarını Aralık ayındaki 73,29 milyon onsa kıyasla üçüncü ay artırarak 73,45 milyon onsa çıkardığını gösterdi. Altın rezervlerinin döviz karşılığı da 191,3 milyar dolardan 206,5 milyar dolara yükseldi.