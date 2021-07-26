Çin'in elmas ithalatı dört kat arttı

Çin Uluslararası Radyosu'nun mail yoluyla Foreks ile paylaştığı habere göre elmas ithalatı, 2021'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre dört kat ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 45,3 artışla 10,5 milyar yuan (yaklaşık 1,6 milyar dolar) olmak üzere büyük bir ilerleme kaydetti.

Küresel elmas piyasası, Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilendi. Bununla birlikte, borsaya göre Çin'in geçen yıldan bu yana salgını etkili bir şekilde kontrol altına alması, SDE aracılığıyla gelişen ticaretin gösterdiği gibi elmas piyasasının istikrara kavuşmasına katkıda bulundu.