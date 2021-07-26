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Çin'in elmas ithalatı dört kat arttı

Shanghai Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Shanghai Elmas Borsası'nın (SDE) genel ticareti yoluyla ithal edilen elmasların değeri yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı. Ekim 2000'de başlatılan SDE, Çin'de elmas ithalatı ve ihracatı için tek yetkili işlem platformu.

26.07.2021 - 07:59 |
Çin'in elmas ithalatı dört kat arttı

Çin Uluslararası Radyosu'nun mail yoluyla Foreks ile paylaştığı habere göre elmas ithalatı, 2021'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre dört kat ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 45,3 artışla 10,5 milyar yuan (yaklaşık 1,6 milyar dolar) olmak üzere büyük bir ilerleme kaydetti.

Küresel elmas piyasası, Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilendi. Bununla birlikte, borsaya göre Çin'in geçen yıldan bu yana salgını etkili bir şekilde kontrol altına alması, SDE aracılığıyla gelişen ticaretin gösterdiği gibi elmas piyasasının istikrara kavuşmasına katkıda bulundu.

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