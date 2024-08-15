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Çin'in emlak piyasasında zayıflık sürüyor

Çin'de açıklanan son konut satış verileri emlak piyasasındaki zayıflığın devam ettiğine işaret etti. Sektörü canlandırmaya yönelik politika çabalarına rağmen yatırımlar azaldı.

15.08.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
Çin'in emlak piyasasında zayıflık sürüyor

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Temmuz ayında Çin'in 70 büyük şehrinde yeni konut fiyatları aylık bazda %0,65 düştü. Haziran ayında fiyatlar %0,67'lik düşüş göstermişti.

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Ulusal İstatistik Bürosu'nun anket yaptığı 70 şehirden 66'sı Temmuz ayında konut fiyatlarında bir önceki aya göre fiyat düşüşü bildirdi. Haziran ayında 64 şehir fiyatların gerilediğini açıklamıştı.

Yeni konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki yıla kıyasla %5,3 düşerek Haziran ayında kaydedilen %4,9'luk yıllık düşüşten daha hızlı bir düşüş gösterdi.

Haziran ayında 68 olan yıllık fiyat düşüşü rapor eden şehir sayısı Temmuz ayında da 68 oldu.

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