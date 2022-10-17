Çin'in enerji kullanımı yükseldi

Çin’de ekonomik faaliyetin temel bir göstergesi olan elektrik tüketimi 13 Ekim’de açıklanan resmi verilere göre yılın ilk dokuz ayı içinde istikrarlı bir büyüme gösterdi. Ulusal Enerji Dairesi enerji kullanımının yılın ocak-eylül aylarını kapsayan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında yükselerek 6,49 trilyon kilovat saate ulaştığını açıkladı.

Enerji tüketimi temel sanayi sektöründe yine ilk dokuz ayda yıl bazında yüzde 8,4 oranında arttı. İkincil ve üçüncül sanayi sektörlerinin enerji tüketimi aynı dönemler için sırasıyla yüzde 1,6 ve 4,9 oranlarında yükseldi. Hanehalkının yine aynı dönemlerde yıl bazında enerji tüketiminde ise yüzde 13,5 oranında artış kaydedildi.

Eylül ayı ele alındığında ülkenin enerji tüketiminin bir önceki yılın eylül ayına kıyasla yüzde 0,9 oranında artarak 709,2 milyar kilovat saate vardığı görülüyor. Yine eylül ayında birincil ve ikincil sanayi sektörlerinin enerji tüketimi sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 3,3 oranlarında artarken, üçüncül sanayinin kullanımında yüzde 4,6’lık bir düşüş saptandı.