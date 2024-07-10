Çin'in ETF piyasasına girişler 5 kat arttı

Morningstar Analisti Wanda Wang yayınladığı bir raporda, "Çin ETF'lerine yıllık girişler son üç yılda neredeyse beş kat arttı" dedi.

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Morningstar verilerine göre Çin ETF'lerine yıllık toplam giriş 2021'de 127,2 milyar Çin yuanı (17,49 milyar dolar) iken, 2022'de 387,2 milyar yuana yükseldi. Geçen yılın sonunda Çin'deki ETF'lerin yönetim altındaki toplam varlıkları (AUM) 2020'nin sonundaki rakamın iki katından fazla artarak 1,82 trilyon yuana ulaştı.

Morningstar raporunda, "2018 ve 2023 yılları arasında Çin'deki ETF'lerin yönetim altındaki yıllık varlık büyüme oranı ortalama %40 oldu ve toplam AUM her yıl rekor seviyelere ulaştı" denildi.

Wang, CNBC'ye verdiği demeçte, "Çin ETF piyasasının son birkaç yıldaki büyümesi patlayıcı nitelikte. Kurumsal yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların akışı, Çin'deki ETF'lerin hızlı girişinin en önemli parçası olan geniş tabanlı endeks takip eden ETF'lere olmuştur" dedi.