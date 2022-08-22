Çin'in faiz indirimi metallere pozitif yansıdı

Çin Merkez Bankası'nın faiz indiriminin talebin toparlanmasına yardım edeceği umutları ile Londra Metal Borsası'nda (LME) ve Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda metal fiyatları yükseldi.

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı bu sabah 8 bin 137 doları gördü. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,24 artışla 8 bin 106,50 dolar/ton seviyesinde.

Şanghay'da eylül vadeli bakır fiyatı da yüzde 1,3 artarak 63 bin 50 yuan/ton oldu.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum fiyatı 2 bin 408 dolara kadar yükseldikten sonra 2 bin 396 dolardan işlem görürken, nikel fiyatı da 22 bin 120 dolar/ton seviyesinde.

Şanghay'da ise eylül vadeli nikel fiyatı yüzde 4,1 artarak 177 bin 720 yuan/ton seviyesine kadar yükseldi.