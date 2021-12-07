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Çin'in faiz indirme olasılığı artıyor

Standard Chartered ekonomistleri, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte gösterge faiz oranını düşürme olasılığının arttığını öne sürdü.

07.12.2021 - 14:24 |
Çin'in faiz indirme olasılığı artıyor

Çin Merkez Bankası'nın aldığı kararın büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ettiğini ve 2022'de ekonomiyi daha fazla destekleyici politikaların izlenmesinin yolunu açtığını savunan Standard Chartered ekonomistleri, zorunlu karşılık oranlarında yeni bir indirim için alanın birkaç yıl öncesine göre çok daha düşük hale geldiğine işaret etti.

Ekonomistler zorunlu karşılık oranında yapılan indirimin Çin Merkez Bankası'nın 20 Aralık tarihinde yapacağı faiz toplantısında gösterge faiz oranında 5 baz puan indirime gitmesi olasılığını artırdığını öne sürdü.

Çin'de gösterge faiz oranı olarak uygulanan 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranı yüzde 3,85 seviyesinde.

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