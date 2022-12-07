Çin'in gaz ve petrol ithalatı 10 ayın zirvesinde

Şirketlerin ucuz petrol fiyatları karşısında stoklarını yenilemeye yönelmelerinin etkisiyle kasım ayında Çin'in ham petrol ithalatı 46,74 milyon ton, 121,37 milyon varil/gün seviyesine yükseldi.

Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre günlük ithalat ekim ayında 10,16 milyon varil, 2021 yılı kasım ayında 10,17 milyon varil olmuştu.

Yılın ilk 11 ayında ham petrol ithalatı geçen yıla göre yüzde 1,4 azalarak 460,26 milyon ton, 10,06 milyon varil/gün oldu.

Kasım ayında doğal gaz ithalatı 10,32 milyon tona ulaştı. 11 ayda gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 düşüşle 99 milyon ton oldu.