Çin'in gümrük vergisi geliri 313 milyar doları aştı

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre müdürlüğün verileri Çin gümrüklerinin geçtiğimiz yıl 2,01 trilyon yuan tutarında gümrük vergisi tahsil ettiğini, bunun da 2020 yılına kıyasla yüzde 17,7 oranında bir artış ifade ettiğini bildirdi.

Yöneticilerin açıklamasına göre Çin’de gümrük yetkilileri vergi toplama ve yönetme konusunda kapsamlı bir reform yaptı ve 2021 yılında elde edilen vergi gelirleri bütçe çerçevesinde saptanmış olan hedefin de üzerine çıktı. Öte yandan ithal edilmiş olan mallara ilişkin ortalama gümrük işlemlerinin süresi 32,97 saat olarak gerçekleşti.

Aynı süre ihraç malları için ise 1,23 saat oldu. Söz konusu süreler 2017 yılına kıyasla ithalat işlemleri için yüzde 66,14 ve ihraç işlemleri için de yüzde 89,98 oranında azalmaya denk düşüyor. Çin’in 2021 yılı içinde ithal ve ihraç ettiği toplam malların değeri bir yıl öncesine göre yüzde 21,4 oranında artarak 39,1 trilyon yuana yükseldi.