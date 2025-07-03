Çin'in hizmet sektöründe büyüme geriledi

Çin'in hizmet sektöründeki büyüme zayıflayan talep, düşen ihracat siparişleri ve temkinli işe alımların genel iş faaliyetlerindeki mütevazı iyileşmelere rağmen ekonomik kırılganlığın devam ettiğine işaret etmesiyle Haziran ayında dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Caixin/S&P Küresel Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayındaki 51,1 seviyesinden Haziran ayında 50,6'ya gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en zayıf değerini aldı. Genişleme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 puanlık eşiğin hemen üzerinde kaldı. Veriler, 50,2'den 50,1'e gerileyen Çin'in resmi hizmetler PMI'ı ile uyumlu oldu.

Üst üste 30'uncu ay boyunca genişleme bölgesinde kalmasına rağmen, özel sektör anketi Çin'in daha küçük, ihracata dayalı firmaları için derinleşen zorlukların altını çiziyor. Yeni ihracat işleri Aralık 2022'den bu yana en hızlı şekilde daralırken, işletmelerin maliyet kontrolüne odaklanmasıyla hizmet sektöründe istihdam son dört ayda üçüncü kez geriledi.