Çin'in imalat faaliyeti daraldı

Çin'in imalat faaliyetine ilişkin resmi göstergeler aralık ayında art arda üçüncü ayda da daralmaya işaret etti. Pekin'in uzun süren konut çöküşünün ortasında büyümeyi canlandırma yönündeki son çabalarına rağmen ekonomideki zayıflığın devam ettiği yönünde sinyal verdi.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada Çin'in resmi imalat satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) kasım ayındaki 49,4'ten aralık ayında 49'a gerilediği belirtildi. Piyasalarda beklenti endeksin 49,8 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Endekste 50'nin üzerindeki bir okuma aktivitede genişlemeye, bunun altındaki bir okuma ise daralmaya işaret ediyor.

İmalat PMI'nın üretim alt endeksi kasım ayındaki 50,7'den aralık ayında 50,2'ye inerken, toplam yeni sipariş endeksi 49,4'ten 48,7'ye, yeni ihracat siparişleri endeksi 46,3'ten 45,8'e düştü.

İstatistik bürosuna göre ankete katılan bazı şirketlerin karşılaştığı başlıca zorluklar azalan dış siparişler ve zayıf iç talep.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI verisi 50,2'den 50,4'e yükseldi. Alt endekslerden hizmet faaliyeti 49,3 seviyesinde kalırken, inşaat alt endeksi 55'ten 56,9'a yükseldi.

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Tüm endeksleri kapsayan genel endeks ise 50,4 puandan 50,3 puana indi.