Çin'in imalat sektörü büyüme gösterdi

Pazartesi günü yayınlanan Caixin sponsorluğundaki bir ankete göre, Çin'in imalat sektöründeki faaliyetler bir önceki ay yaşanan daralmanın ardından Ağustos ayında yeniden ılımlı bir büyüme gösterdi.

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Sektörün bağımsız bir görüntüsünü veren Caixin Çin Genel İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 50,4 olarak gerçekleşti. Endeksin 50'nin üzerinde olması faaliyetlerde genişleme olduğunu gösterirken, altında olması daralmaya işaret ediyor.

Çoğunlukla daha küçük ve ihracata yönelik firmaları kapsayan bu veri, Cumartesi günü açıklanan ve imalat faaliyetlerindeki düşüşün Ağustos ayında da devam ettiğini gösteren resmi PMI anketinden daha iyimser.

Caixin anketine göre yeni siparişler Temmuz ayındaki düşüşün ardından geçen ay artarak üretim artışını üst üste 10. aya taşıdı. Özellikle tüketim ve ara malları sektörlerindeki firmalar üretim artışına öncülük etti. Dış talepteki bozulma, yeni ihracat siparişlerinin sekiz ay sonra ilk kez ve Kasım 2023'ten bu yana en hızlı şekilde düşmesine yol açtı. İhracat, iç tüketimin azalması ve emlak krizinin iş dünyası ve hanehalkı güvenini zedelemesi nedeniyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisini destekleyerek son zamanlarda öne çıkan bir konu oldu.

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Caixin Insight Group Ekonomisti Wang Zhe, Caixin PMI değeri genişleme bölgesine dönse bile büyüme sınırlıydı dedi.