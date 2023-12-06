'Çin'in not ve görünümünde değişiklik yok'

S&P Global, Moody's'in Çin'in kredi notu görünümünü "negatif "e düşürmesinden bir gün sonra Çin'e ilişkin notlarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

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S&P, "Çin'e ilişkin A+ uzun vadeli notlarımızı en son haziran ayında durağan görünümle teyit ettik ve bu konuda henüz bir değişiklik olmadı" dedi.

S&P'nin Çin için kredi notu A+, görünüm ise 'durağan'.