'Çin'in not ve görünümünde değişiklik yok'
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Çin'in kredi notu ve görünümünde değişiklik olmadığını söyledi.
06.12.2023 - 09:55 | | Foreks Haber
S&P Global, Moody's'in Çin'in kredi notu görünümünü "negatif "e düşürmesinden bir gün sonra Çin'e ilişkin notlarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.
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S&P, "Çin'e ilişkin A+ uzun vadeli notlarımızı en son haziran ayında durağan görünümle teyit ettik ve bu konuda henüz bir değişiklik olmadı" dedi.
S&P'nin Çin için kredi notu A+, görünüm ise 'durağan'.