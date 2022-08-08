Çin'in petrol ithalatı azaldı

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre dünyanın en büyük ham petrol alıcısı olan Çin geçen ay 37,33 milyon ton alım yaptı. Bu günde 8,79 milyon varil petrole denk geliyor.

Böylece ithalat haziran ayındaki günlük 8,72 milyon varile göre artış gösterdi.

İlk 7 ay için ithalat yüzde 4 düşüşle 289,84 milyon ton ve günlük yaklaşık 9,98 milyon varil oldu.