Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Ekonomistler Nisan ayında %5,5'lik artış bekliyordu.

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Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar, Mart ayındaki %5,9'luk artıştan yavaşlayarak Nisan ayında %5,1 arttı. Ekonomistler perakende satışların da %5,8 büyümesini bekliyordu.

Sabit varlık yatırımları 2025'in ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 artarken, beklentiler %4,2 artış yönündeydi. İlk çeyrekte %4,2 oranında büyümüştü.

Çin'in anket bazlı işsizlik oranı Nisanda, Mart ayındaki yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e yavaşladı.