Çinko 2 ayın en yüksek seviyesinde
Çinkonun fiyatı Nyrstar'ın Hollanda'daki Budel çinko döküm operasyonlarını 1 Eylül'den itibaren bakım ve onarıma alacağını duyurmasından sonra 2 ayın zirvesine çıktı.
16.08.2022 - 14:32 |
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli çinko %6,6 artarak 3.797,50 dolar/ton ile 9 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.
Nyrstar halihazırda üç Avrupa dökümhanesinde yaklaşık %50 kapasite ile çalışıyor. Glerncore ise bu ay enerji arzı ve fiyatlarda ciddi tehdit olduğu uyarısında bulunmuştu.
Diğer enerji yoğunluklu metal olan alüminyum %2,1 artarak 2.439 dolar/tona çıktı.
LME'de bakır %0,2 artarak 7.992 dolar/tona ulaştı.