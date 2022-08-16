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Çinko 2 ayın en yüksek seviyesinde

Çinkonun fiyatı Nyrstar'ın Hollanda'daki Budel çinko döküm operasyonlarını 1 Eylül'den itibaren bakım ve onarıma alacağını duyurmasından sonra 2 ayın zirvesine çıktı.

16.08.2022 - 14:32 |
Çinko 2 ayın en yüksek seviyesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli çinko %6,6 artarak 3.797,50 dolar/ton ile 9 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.  

Nyrstar halihazırda üç Avrupa dökümhanesinde yaklaşık %50 kapasite ile çalışıyor. Glerncore ise bu ay enerji arzı ve fiyatlarda ciddi tehdit olduğu uyarısında bulunmuştu.  

Diğer enerji yoğunluklu metal olan alüminyum %2,1 artarak 2.439 dolar/tona çıktı.  

LME'de bakır %0,2 artarak 7.992 dolar/tona ulaştı. 

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