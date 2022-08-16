Çinko 2 ayın en yüksek seviyesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli çinko %6,6 artarak 3.797,50 dolar/ton ile 9 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

Nyrstar halihazırda üç Avrupa dökümhanesinde yaklaşık %50 kapasite ile çalışıyor. Glerncore ise bu ay enerji arzı ve fiyatlarda ciddi tehdit olduğu uyarısında bulunmuştu.

Diğer enerji yoğunluklu metal olan alüminyum %2,1 artarak 2.439 dolar/tona çıktı.

LME'de bakır %0,2 artarak 7.992 dolar/tona ulaştı.