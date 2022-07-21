Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇinko piyasasında arz açığı oluştu
HaberlerUzmanpara Haberleri Çinko piyasasında arz açığı oluştu

Çinko piyasasında arz açığı oluştu

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (ILZSG) verilerine göre küresel çinko piyasasında mayıs ayında arz açığı oluştu.

21.07.2022 - 10:05 |
Çinko piyasasında arz açığı oluştu

Nisan ayı arz fazlası 10 bin 900 tondan 31 bin tona revize edilirken, mayıs ayında 3 bin 900 ton arz açığı oluştuğu duyuruldu.

Mayıs ayında çinko üretimi 1 milyon 134,7 bin olurken, tüketim 1 milyon 138,6 bin ton seviyesinde gerçekleşti. 

Yılın ilk 5 ayında küresel çinko piyasasında arz fazlası geçen yılın aynı dönemindeki 44 bin tondan 29 bin tona geriledi.  

5 ayda üretim 5 milyon 662 bin ton olurken, tüketim 5 milyon 633 bin tonda kaldı. 

    Bu mahallede 862 gündür hiç korona vakasına rastlanmadı

    Bu mahallede 862 gündür hiç korona vakasına rastlanmadı

    Çağdaş Atan: Zor bir sezon bizi bekliyor

    Çağdaş Atan: Zor bir sezon bizi bekliyor