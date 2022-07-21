Çinko piyasasında arz açığı oluştu

Nisan ayı arz fazlası 10 bin 900 tondan 31 bin tona revize edilirken, mayıs ayında 3 bin 900 ton arz açığı oluştuğu duyuruldu.

Mayıs ayında çinko üretimi 1 milyon 134,7 bin olurken, tüketim 1 milyon 138,6 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında küresel çinko piyasasında arz fazlası geçen yılın aynı dönemindeki 44 bin tondan 29 bin tona geriledi.

5 ayda üretim 5 milyon 662 bin ton olurken, tüketim 5 milyon 633 bin tonda kaldı.