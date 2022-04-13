Çinkonun fiyatı sert yükseldi

Araştırma kuruluşu Antaike, Çin'in rafine çinko üretiminin Covid-19 salgınının hammadde taşımacılığını kesintiye uğratması nedeniyle mart ayında hem yıllık hem de aylık bazda düştüğünü bildirdi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) mayıs vadeli çinko saat 08.34'te %4,5 artarak 28.750 yuan/tona (4.516,32 dolar) çıktı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli çinko 4.512,50 dolar/ton ile 8 Mart'tan beri en yüksek seviyeye çıktıktan sonra %2,8 artışla 4.500 dolar/tondan işlem gördü.

ShFE'de nikel erken işlemlerde 31 Mart'tan beri en yüksek seviyeye çıktıktan sonra %6,7 artışla 218.440 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de bakır %0,5 artarak 10.307 dolar/tona çıktı. LME'de alüminyum %1,2 yükseliş gösterdi.