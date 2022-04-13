Geri Dön
UzmanparaÇinkonun fiyatı sert yükseldi
Haberler Uzmanpara Haberleri Çinkonun fiyatı sert yükseldi

Çinkonun fiyatı sert yükseldi

Çinkonun fiyatı Çin'de üretimin düşmesi ve Avrupa'da rekora ulaşan enerji fiyatları nedeniyle artışa geçti. Çinko 2007 yılı Temmuz ayından beri en yüksek seviyesini gördü.

13.04.2022 - 09:32 |
Çinkonun fiyatı sert yükseldi

Araştırma kuruluşu Antaike, Çin'in rafine çinko üretiminin Covid-19 salgınının hammadde taşımacılığını kesintiye uğratması nedeniyle mart ayında hem yıllık hem de aylık bazda düştüğünü bildirdi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) mayıs vadeli çinko saat 08.34'te %4,5 artarak 28.750 yuan/tona (4.516,32 dolar) çıktı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli çinko 4.512,50 dolar/ton ile 8 Mart'tan beri en yüksek seviyeye çıktıktan sonra %2,8 artışla 4.500 dolar/tondan işlem gördü.

ShFE'de nikel erken işlemlerde 31 Mart'tan beri en yüksek seviyeye çıktıktan sonra %6,7 artışla 218.440 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de bakır %0,5 artarak 10.307 dolar/tona çıktı. LME'de alüminyum %1,2 yükseliş gösterdi.

Araştırmada çarpıcı sonuç! Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı
TL'ye geçen şirkete vergi istisnası geliyor
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı
Türkiye’nin yıldızı! İnce ayar, hassas diplomasi
Kuvvetli kara dikkat! İstanbul, Ankara, Erzurum için flaş uyarı
Teknik direktör konusunda kafalar karıştı!
Survivor'da bir isim daha adaya veda etti! Acun Ilıcalı açıkladı
Putin'in yakın çevresindeki bir oligarkın servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı!
Petrolü 'Putin' çarptı!
'11 duruşmadır adalet bekliyoruz'
Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
Üç Kız Kardeş'te sırlarla dolu mektup Somer'de! 'Senin için doğru kişi Türkan'
Antalya'da atılan tohumlar yeşerdi
1 milyar dolarlık 'oyun'! Sayıları 42 milyona dayandı
Metaverse cinayeti cezasız mı kalacak?
Araştırmada çarpıcı sonuç! Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı
Araştırmada çarpıcı sonuç! Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı
TL'ye geçen şirkete vergi istisnası geliyor
TL'ye geçen şirkete vergi istisnası geliyor
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı
Türkiye’nin yıldızı! İnce ayar, hassas diplomasi
Türkiye’nin yıldızı! İnce ayar, hassas diplomasi
Kuvvetli kara dikkat! İstanbul, Ankara, Erzurum için flaş uyarı
Kuvvetli kara dikkat! İstanbul, Ankara, Erzurum için flaş uyarı
Teknik direktör konusunda kafalar karıştı!
Teknik direktör konusunda kafalar karıştı!
Survivor'da bir isim daha adaya veda etti! Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor'da bir isim daha adaya veda etti! Acun Ilıcalı açıkladı
Putin'in yakın çevresindeki bir oligarkın servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı!
Putin'in yakın çevresindeki bir oligarkın servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı!
Petrolü 'Putin' çarptı!
Petrolü 'Putin' çarptı!
'11 duruşmadır adalet bekliyoruz'
'11 duruşmadır adalet bekliyoruz'
Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
Üç Kız Kardeş'te sırlarla dolu mektup Somer'de! 'Senin için doğru kişi Türkan'
Üç Kız Kardeş'te sırlarla dolu mektup Somer'de! 'Senin için doğru kişi Türkan'
Antalya'da atılan tohumlar yeşerdi
Antalya'da atılan tohumlar yeşerdi
1 milyar dolarlık 'oyun'! Sayıları 42 milyona dayandı
1 milyar dolarlık 'oyun'! Sayıları 42 milyona dayandı
Metaverse cinayeti cezasız mı kalacak?
Metaverse cinayeti cezasız mı kalacak?