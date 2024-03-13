Çinli emlak şirketi tahvil ödemesini yapmadı

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre Country Garden'ın Çin'deki birimi 2026 vadeli %4,8 kupon ödemeli yuan cinsinden tahvil için dün vadesi gelen 96 milyon yuanlık kuponu ödemedi. Kaynaklar, herhangi bir temerrüt çağrısı yapılmadan önce ödeme için 30 işlem günü ödemesiz süre olduğunu da belirtti.

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Country Garden, ekim ayında dolar cinsinden borcunu ödeyemeyince piyasaları alt üst etti, ancak şu ana kadar yerel para cinsinden yükümlülüklerini yerine getirmeyi başardı. Eylül ayında geliştirici 10 milyar yuandan fazla yuan tahvilini üç yıl uzattı. Bunun ardından birkaç kupon ödedi ve aralık ayında 800 milyon yuanlık bir tahvili kapattı.

Country Garden'ın krizi, geçen ay bir Hong Kong mahkemesinin Guangdong merkezli şirketi tasfiye etmek için bir alacaklının dilekçesini almasının ardından yeni bir döneme girdi. Dava, borç yapılandırma planını ilerletmesi için geliştirici üzerindeki baskıyı artırabilir.