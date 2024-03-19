Çinli enerji devi çalışanlarını işten çıkaracak

Dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi olan Çinli LONGi Green Energy Technology, çalışanlarının yaklaşık %5'ini işten çıkaracağını söyledi.

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Şirketten yapılan açıklamada, "Pazardaki değişikliklere uyum sağlamak ve organizasyonel verimliliği artırmak için şirket olarak iş gücümüzü optimize ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada çalışanların %30'unun işten çıkarılmasının planlandığına dair internette yer alan bilgilerin yanlış olduğu vurgulandı.

Güneş enerjisi üreticileri, küresel kapasite fazlası ve güneş pili fiyatlarının düşmesi nedeniyle üretim maliyetleri üzerinden ya da altında satış yapmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz ay Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği (CPIA) toplantısında yetkililer fiyatlardaki düşüşün şirketlerin planlanan yatırımları iptal etmesine veya duraklatmasına ve işçi çıkarmasına yol açtığını söyledi.