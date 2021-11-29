Çinli Nio, Avrupa pazarına açılıyor

Nio kısa süre önce Norveç’te, bölgedeki genişleme hamlesinin ilk adımı olarak Nio House adlı bir showroom açtı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Nio’nun kurucusu ve CEO’su Bin Li, “Norveç’te Nio araçları ile test sürüşü yapan her dört kişiden biri aracı satın aldı. Bu, Çin’dekinden daha yüksek bir oran. Nio markası 2022’nin sonuna kadar Norveç’in dışında en az beş Avrupa pazarında daha yer alacak” dedi.

Çinli otomobil üreticileri denizaşırı ülkelerde marka bilinirliğini güçlendirmek için mücadele ediyor. Nio, Tesla gibi şarj istasyonlarını üstleniyor. Büyük küresel otomobil üreticileri, elektrikli araçlar konusundaki pozisyonlarını korumaya devam ederken, Nio lüks otomobil pazarından bir dilim elde etmeye çalışıyor.

Avrupa’da elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’ne göre, temmuz-eylül çeyreğinde, 18 büyük Avrupa pazarında toplam yeni otomobil satışlarının yüzde 12,7’sini oluşturan elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı. Bu dönemde satılan elektrikli araç sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak 303 bin 273 adet oldu.

Çinli şirket, Shanghai’de yeni bir fabrika kuracak

Eylül ayındaki son üç aylık verilere göre, 24 bin 439 otomobilin anahtarını teslim eden Nio, bir önceki yılın satışlarını iki kat geçip, kendi rekorunu kırdı. Şirket, ekim-aralık döneminde yaklaşık 25 bin otomobil satmayı hedefliyor.

Nio, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor. Şirket, Shanghai’nin 470 kilometre batısındaki Hefei’de yeni bir fabrika inşa ediyor. Nio, bu ay fabrikada ekipman kurulumuna geçeceğini ve 2022’nin üçüncü çeyreğinde tam kapasite üretime başlayacağını duyurdu.

Yatırımcılar, Nio şirketinin gelecekteki büyüme potansiyeline güvenerek şirkete yüksek değer vermeye devam ediyor. 66,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle Nio, şimdiden 306 milyar dolarlık Toyota Motor’dan yüzde 20’den daha fazla değere sahip.

Çin, yerli elektrikli otomobil üreticilerinin gelişimini teşvik ediyor. Bu politikaya uygun olarak, Shanghai Belediyesi, elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli arabaları ifade eden yeni enerjili araçlar için plaka ücretlerinden feragat ediyor.

Beijing tarafından desteklenen Nio ve diğer Çinli elektrikli araç girişimleri, şimdiye kadar uluslararası benzinli otomobil üreticileri tarafından yönlendirilen bir endüstride mevcut rekabet ortamında inovatif çabalarıyla dünya çapında genişliyor.