Çinli oyun şirketlerinden büyük kazanç

Çin’in en büyük 30 mobil oyun yayıncısının, yurt dışı pazar genişlemeleri sayesinde ocak ayında gelirlerinde yüzde 50’ye ulaşan artış kaydedildi. Mobil uygulamaların veri analizlerini yapan Sensor Tower isimli firmanın açıklamasına göre, söz konusu oyun geliştiricileri, ocak ayında dünya çapında 2,3 milyar dolardan fazla gelir elde etti ve şirketlerin gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,3 artış yaşandı.

Sensor Tower, bu rakamın söz konusu dönemde küresel mobil oyun pazarındaki toplam gelirin yüzde 28,8’ini oluşturduğunu da kaydetti. Tencent, NetEase, miHoYo, Lilith Games ve FunPlus, listedeki ilk beş Çinli oyun geliştirici arasında yer alıyor.

Denizaşırı pazarlardan elde edilen gelirler, Çinli oyun yayıncıları için en güçlü büyüme motoru haline geldi. Ayrıca ocak ayında 36 Çinli mobil oyun geliştiricisinin kazanç açısından dünya çapında ilk 100’de yer aldığı belirtildi.