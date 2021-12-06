Çinli şirketler ABD borsalarından çıkarılabilir
ABD'de 200'den fazla Çinli şirketin kottan çıkarılma riski var.
06.12.2021 - 17:39 | | Foreks
Axios'un haberine göre, 200'den fazla Çinli şirketin kote oldukları ABD borsalarından çıkarılma riski var.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki çekişmenin devam etmesi halinde ABD piyasalarından çıkarılacak Çinli şirketlerin toplam piyasa değerinin 2 trilyon doları bulabileceğini ifade ediyor.
SEC geçtiğimiz hafta aldığı karar ile ABD'de borsalara kote Çinli şirketlerden ABD'nin denetim kurallarını kabul etmelerini istemiş, bu talebin kabul edilmemesi halinde 3 yıl içinde kottan çıkarılmaları riskinin ortaya çıkacağını ifade etmişti.
Mayıs 2021 itibarıyla ABD'nin büyük borsalarına kote 248 Çinli şirket bulunuyor.