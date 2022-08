Çinli şirketler ABD piyasalarından çıkabilir

China Life Insurance Co., PetroChina Co, China Petroleum & Chemical Corp, Aluminum Corp. of China ve Sinopec Shanghai Petrochemical Co. ABD borsalarından çıkma niyetlerini açıklayan şirketler oldu.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu şirketlerin ABD borsalarından çekilme planlarında duydukları ticari endişelerin etkili olduğunu ifade etti.

Çin ve Hong Kong merkezli 300 kadar şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) denetim yetkisini güçlendiren yasası sonrasında 2024 yılında ABD borsalarından çıkarılma riski bulunuyor.