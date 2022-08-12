Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇinli şirketler ABD piyasalarından çıkabilir
HaberlerUzmanpara Haberleri Çinli şirketler ABD piyasalarından çıkabilir

Çinli şirketler ABD piyasalarından çıkabilir

Çin'in en büyük kamu şirketlerinden 5'i kote oldukları ABD borsalarından çıkmayı planladıklarını duyurdu.

12.08.2022 - 14:43 |
Çinli şirketler ABD piyasalarından çıkabilir

China Life Insurance Co., PetroChina Co, China Petroleum & Chemical Corp, Aluminum Corp. of China ve Sinopec Shanghai Petrochemical Co. ABD borsalarından çıkma niyetlerini açıklayan şirketler oldu.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu şirketlerin ABD borsalarından çekilme planlarında duydukları ticari endişelerin etkili olduğunu ifade etti. 

Çin ve Hong Kong merkezli 300 kadar şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) denetim yetkisini güçlendiren yasası sonrasında 2024 yılında ABD borsalarından çıkarılma riski bulunuyor. 

Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın yeni yaşını kutladı

Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın yeni yaşını kutladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar