Çip için bekleme süresi 18 haftaya çıktı

Bloomberg'in haberine göre Mayıs ayında çip siparişi verilmesi ile ürünün teslimatı arasında geçen süre önceki aya oranla 1 hafta daha artarak 18 haftaya yükseldi.

Susquehanna Financial Group tarafından yapılan araştırmaya dayandırılan habere göre bekleme süresi 2017 yılından bu yana tutulan verilerin en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Küresel ölçekte birçok sektör çip teslimat sürelerinin uzamasından etkilenirken özellikle otomotiv ve tüketici elektroniği sektörlerinde etki daha fazla hissediliyor.